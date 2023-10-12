СБУ подозревает в госизмене экс-ведущую каналов Медведчука Панченко

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, способствующей вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Украинская правда.

После работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

С октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ во взрывной деятельности против Украины, отметили в СБУ.

"В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам" , – говорится в сообщении.

Материалы указанного содержания Панченко систематически излагает на собственном Youtube-канале, насчитывающем почти 1 млн пользователей. Кроме того, пропагандистские "сюжеты" и "публикации" Панченко "разгоняет" через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.

На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.