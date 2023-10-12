Зеленский: РФ вышла на "траекторию поражения" в войне с Украиной

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "вышла на траекторию проигрыша в войне, но пока не готова убраться". Об этом он заявил на четвертом заседании министерского круглого стола по поддержке Украины в Марракеше, сообщает Лига.net.

По его словам, россияне за время большой войны применили против Украины почти 3000 дронов-камикадзе Shahed-136.

Он отметил, что Украина нуждается в непрерывной поддержке партнеров, пока защищается от агрессии РФ.

"Когда агрессор выходит на траекторию своего проигрыша, как вышла Россия в войне против нас, он всегда рассчитывает только на одно. Он не готов признать ошибочность решения об агрессии. Он не готов убраться с чужой земли. Еще пока нет. Но этот день наступит" , — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Москва пытается сделать ставку на то, что мир не сможет обеспечивать долгосрочную поддержку Киева.