Буданов: Украина выбились из графика войны
Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что Украина "выбилась" из графика, но не объяснил, что это значит, сообщает Украинская правда.
У Буданова спросили о его словах о шансах закончить войну в этом году и что-то пошло не так.
"Есть объективные и субъективные причины - все в комплексе. Но, извините, большинство из объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным", – заявил он.
Буданов заявил, что Украина "выбилась" из графика, но не объяснил, что это значит.
"Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование... Не все пошло наперекосяк. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего - мы выбились из графика - пусть каждый сделает свой вывод", – добавил глава ГУР.