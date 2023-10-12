Буданов: Украина выбились из графика войны

Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что Украина "выбилась" из графика, но не объяснил, что это значит, сообщает Украинская правда.

У Буданова спросили о его словах о шансах закончить войну в этом году и что-то пошло не так.

"Есть объективные и субъективные причины - все в комплексе. Но, извините, большинство из объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным" , – заявил он.

Буданов заявил, что Украина "выбилась" из графика, но не объяснил, что это значит.