В Румынии снова упал "Шахед", МИД призывает РФ прекратить атаки
Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску призвала Россию прекратить постоянные атаки на Украину, в частности Одесщину, которые непосредственно касаются и румынской территории – в ночь на среду там упал очередной беспилотник, сообщает Европейская правда.
Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".
"На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления", – добавила Одобеску.
Как сообщило ранее Министерство обороны Румынии, на румынской территории около 5:00 утра в среду обнаружили прилетевший "из зоны конфликта в Украине" беспилотник.
Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы. При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения беспилотника.
"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", - добавили в ведомстве.