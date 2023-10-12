В Румынии снова упал "Шахед", МИД призывает РФ прекратить атаки

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску призвала Россию прекратить постоянные атаки на Украину, в частности Одесщину, которые непосредственно касаются и румынской территории – в ночь на среду там упал очередной беспилотник, сообщает Европейская правда.

Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

"На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления" , – добавила Одобеску.

Как сообщило ранее Министерство обороны Румынии, на румынской территории около 5:00 утра в среду обнаружили прилетевший "из зоны конфликта в Украине" беспилотник.

Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы. При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения беспилотника.