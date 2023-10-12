В РФ пять самолетов подали сигналы тревоги – ТАСС

12 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах РФ, сообщает Экономическая правда.

"Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете" , — сказал собеседник агентства.

После этого, по его словам, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Официального подтверждения этой информации нет.