В РФ пять самолетов подали сигналы тревоги – ТАСС
12 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах РФ, сообщает Экономическая правда.
"Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете", — сказал собеседник агентства.
После этого, по его словам, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Официального подтверждения этой информации нет.