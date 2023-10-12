Нацбанк хочет разработать план для продолжения финподдержки Украины

Украина нуждается в дополнительном плане с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат в Мараркеше он сказал, что турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системный глобальный предохранитель.

"Мы должны разработать наш общий детальный "План Б", чтобы обеспечить постоянство программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую стойкость Украины при любых условиях" , - сказал Пышный.

Со своей стороны Гопинат отметила успешный переход НБУ к управляемой гибкости курса, а также подтвердила как понимание Фондом потребностей Украины, так и готовность к разработке предохранителей на случай реализации рисков.

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.