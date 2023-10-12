В Грозе идентифицировали всех жертв, 59 человек погибли – МВД
Криминалисты идентифицировали всех погибших в результате российского ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области. Известно о 59 погибших.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Все жертвы – местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", – говорится в сообщении.
Клименко отметил, что 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий. 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали фрагменты.
"Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще двоих человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей", – написал министр.
По его словам, завершить идентификацию погибших в короткие сроки удалось благодаря мобильным лабораториям. Без них такой процесс затянулся бы на год.