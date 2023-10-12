В Грозе идентифицировали всех жертв, 59 человек погибли – МВД

Криминалисты идентифицировали всех погибших в результате российского ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области. Известно о 59 погибших.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Все жертвы – местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений" , – говорится в сообщении.

Клименко отметил, что 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий. 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали фрагменты.

"Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще двоих человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей" , – написал министр.

По его словам, завершить идентификацию погибших в короткие сроки удалось благодаря мобильным лабораториям. Без них такой процесс затянулся бы на год.