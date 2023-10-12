В ВСУ рассказали, когда начнутся учения на реальных самолетах F-16

Украина готовит инфраструктуру для применения самолетов F-16, а украинские пилоты, которые проходят обучение за границей, через несколько недель уже начнут полеты с инструкторами на реальных самолетах. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

Он также прокомментировал вопрос готовности украинской инфраструктуры к использованию самолетов F-16.

"Кое-что было там надумано об инфраструктуре, потому что были у нас и F-16, и F-15 в Украине в 2012-м, 2018 году садились. Если у нас боевые действия, то мы не будем там инфраструктуру делать, как в мирном время, чтобы там все хорошо сияло, нам нужно, чтобы это работало, чтобы самолет смог сесть на посадочную полосу, чтобы были укрытия для него, чтобы враг не мог его там уничтожать и т.д. Ну, и средства управления тем самолетом, связь – над этим работаем, домашнее задание свое Украина делает.

Главное, что мы долго ждали этого зеленого света, который повсюду зажжен, вопрос только времени. Понятно, что не просто переучиться на западный истребитель из советского, который еще в 1970 году проектировался, поэтому нужно немного времени. Даже если это будет весна, то сколько уже к той весне? Понятно, что тяжело на фронте, но нужно дождаться" , – отметил Игнат.

Спикер подчеркнул, что Украина имеет долгосрочную перспективу в переоснащении всего парка летательных аппаратов.

"У нас долгосрочная перспектива сотрудничества с партнерами. Мы его (парк самолетов – ред.) одновременно не заменим, и 2025, 2026, 2030 год – это будет переоснащение парка летательных аппаратов. Все советское мы оставим в Советском Союзе, в России, а все новое будем брать на вооружение, начиная от ЗРК до самолетов" , - подчеркнул спикер.

Комментируя вопрос обучения украинских пилотов на F-16, Игнат отметил, что этот процесс продвигается достаточно успешно.

"Действительно, ребята делают все возможное, чтобы как можно скорее, хотя бы первая группа закончила, которая и станет первыми, кто будет эксплуатировать эти самолеты в Украине. Проходят уже тренажерную подготовку... в Украине (это симуляторы, это виртуальное знакомство с кабиной и выполнение определенных задач в сети), далее пилоты, которые уже сейчас находятся на обучении в США, других странах, уже проходят тренажерную подготовку.

Это полноценный самолет фактически, 100% воспроизведена кабина пилота, и уже выполняют они фактически более реалистично все задачи, которые им ставят инструкторы. Уж я думаю, через несколько недель будут полеты с инструктором на реальных самолетах. Я думаю, что это возможно" , – заметил Игнат.

Он добавил, что у каждого пилота – индивидуальная программа и после работы с инструкторами начнутся уже самостоятельные вылеты.