Бывшего мэра Одессы объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего городского голову Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к завладению международным аэропортом Одесса. Соответствующая информация обнародована на сайте НАБУ, сообщает Лига.Бизнес.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года рождения, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины" , – говорится в сообщении.

О разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом КП Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн, НАБУ и САП сообщили 29 августа.

О подозрении сообщили бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву , его бывшему заместителю, бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу (ранее Александр Грановский из Одессы), а также директору "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексею Кочанову. Кауфман и Борухович контролируют "Одесса аэропорт Девелопмент", владеющую 75% международного аэропорта "Одесса".

Алексей Костусев был мэром Одессы с 2010 по 2013 год. Возглавлял Антимонопольный комитет Украины сначала при президенте Леониде Кучме, а затем – при Януковиче. Член Партии регионов, народный депутат Украины нескольких созывов. Известен своими украинофобскими взглядами.