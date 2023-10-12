В "Укрэнерго" рассказали о трех уровнях защиты инфраструктуры от обстрелов

Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак. Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Радио Свобода.

"Первый уровень – это действительно простая защита от взрывной волны, от обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-беги, или габионы, или какие-то другие конструкции, которые просты, защищают именно от косвенного попадания ракеты или "Шахеда".

Второй уровень – это защита от прямого попадания "Шахедов". И третий уровень наиболее сложный и наиболее масштабные конструкции – это защита комплексная от "Шахедов" и ракет" , – рассказал он.

По словам главы "Укрэнерго", первый уровень защиты в виде мешков с песком – базовый, оставшийся с прошлой зимой, а в отношении второго и третьего уровней защиты, то, как утверждает Кудрицкий, "эти работы сейчас выполняются активно". На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, "до холодов должны успеть".

"Мы не можем полностью, на 100% обезопаситься от массированных ракетных или дроновых атак. Но что мы можем сделать? Мы можем снизить этот риск до такого контролируемого уровня. На самом деле что важно? Чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируемая" , – отметил Кудрицкий.

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