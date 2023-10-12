Обстрелы Авдеевки: людей невозможно спасти из-под завалов

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил в эфире телемарафона, что российские оккупанты наносят "очень много" ракетных и авиаударов по городу. По его словам, ситуация настолько напряженная, что невозможно даже достать людей из-под завалов разрушенных домов, сообщает Лига.net.

"Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города. Лупят как по позициям, так и по городу со всего, что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки – по городу" , – сказал Барабаш.

По его словам, вчера, 11 октября, россияне нанесли 20 ракетных ударов по Авдеевке, также враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб.

Начальник городской ОВА отметил, что оккупанты целятся в основном по многоэтажкам.

Вчера оккупанты ударили по жилому дому, в результате чего погиб мужчина. Предварительно, по словам местных, под завалами до сих пор находится пожилая пара.

На вопрос, позволяет ли ситуация достать людей из-под завалов, Барабаш ответил: "К сожалению, нет".