Обстрелы Авдеевки: людей невозможно спасти из-под завалов
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил в эфире телемарафона, что российские оккупанты наносят "очень много" ракетных и авиаударов по городу. По его словам, ситуация настолько напряженная, что невозможно даже достать людей из-под завалов разрушенных домов, сообщает Лига.net.
"Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города. Лупят как по позициям, так и по городу со всего, что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки – по городу", – сказал Барабаш.
По его словам, вчера, 11 октября, россияне нанесли 20 ракетных ударов по Авдеевке, также враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб.
Начальник городской ОВА отметил, что оккупанты целятся в основном по многоэтажкам.
Вчера оккупанты ударили по жилому дому, в результате чего погиб мужчина. Предварительно, по словам местных, под завалами до сих пор находится пожилая пара.
На вопрос, позволяет ли ситуация достать людей из-под завалов, Барабаш ответил: "К сожалению, нет".
"На сегодняшний день уже около 30 обстрелов. Нереально ни заехать техникой спасателям, ни физически просто находиться там. Ну и скажем так, что девятиэтажный дом там сложился до первого этажа. Нереально там проводить работы в этих условиях", – сказал он.