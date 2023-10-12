Фронт, оружие и ситуация в Израиле: Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Главные вопросы – ситуация на фронте, производство оружия и техники, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

"Первое – фронт. Доклады командующих – Залужный, Сырский, Тарновский. Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед" , – отметил президент.

Следующим приоритетом на Ставке было "постоянное наращивание" производства украинского вооружения.

"Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы" , – говорится в сообщении.

Также Зеленский поручил вице-премьеру Федорову и министру обороны Умерову максимально цифровизировать поставки для сил обороны. "Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации" , – отметил Зеленский.