Фронт, оружие и ситуация в Израиле: Зеленский провел Ставку
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Главные вопросы – ситуация на фронте, производство оружия и техники, а также ситуация на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
"Первое – фронт. Доклады командующих – Залужный, Сырский, Тарновский. Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", – отметил президент.
Следующим приоритетом на Ставке было "постоянное наращивание" производства украинского вооружения.
"Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы", – говорится в сообщении.
Также Зеленский поручил вице-премьеру Федорову и министру обороны Умерову максимально цифровизировать поставки для сил обороны.
"Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", – отметил Зеленский.
Среди прочего, на Ставке обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и заслушали комплексный анализ от председателя Службы внешней разведки Литвиненко.
"Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", - добавил президент.