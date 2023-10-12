РФ массово перебрасывает личный состав и технику под Авдеевку – спикер ВСУ

Российские оккупационные войска опрокидывают пехоту и технику на Авдеевское направление, массово применяют авиацию, чтобы захватить или оцепить Авдеевку. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает Укринформ.

"Сейчас враг бросил много пехоты, техники именно на Авдеевское направление. Наши воины активно опускают врага на землю, уничтожают технику массово. Сейчас уже фиксируется несколько уменьшение количества бронетехники, но враг идет вперед, пытается идти пехотой".

Авдеевку враг рассматривает как возможность одержать какую-нибудь знаковую победу и переломить ход боевых действий. Если, например, на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом, как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него наибольшее, чего он может достичь на данном этапе. Поэтому враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия", – отметил Штупун.

По информации представителя, за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, также провел 51 боевое столкновение и осуществил 930 артобстрелов позиций Сил обороны.