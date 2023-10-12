СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа

Количество погибших в Израиле превышает 1 300 человек, в Секторе Газа погибли более 1 400 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The Times of Israel, Al Jazeera.

The Times of Israel сообщает, что количество погибших в Израиле уже превысило 1 300 человек. Более 3 200 человек получили ранения

Al Jazeera, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Газы, сообщает о 1 417 человек, погибших на территории анклава. Более 6 200 человек получили ранения.