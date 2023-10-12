Чехия вызвала "на ковер" российского посла после ракетного удара по Грозе

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сегодня, 12 октября, вызвал "на ковер" российского посла Александра Змеевского. Причиной этого стал ракетный удар оккупантов по селу Гроза в Харьковской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Чехии, сообщает České noviny.

"Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на мирных жителей в селе Гроза" , - заявили в ведомстве.

Как отреагировала российская сторона.

Отмечается, что посол Змиевский встретился с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом. Во время беседы чешская сторона выразила свою поддержку Украине. Однако российский посол выразил свою "позицию".

"Конечно, мы решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и вооруженных сил РФ. Однако диалог не состоялся - чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание прислушиваться к нашим аргументам, не говоря уже о том, чтобы вести дискуссию" , - сказала в российском посольстве.

Ракетный удар по Грозе

К утру четверга, 12 октября, число погибших из-за ракетного удара российских войск "Искандером" по кафе в селе Гроза Харьковской области возросло до 56 человек. Как отмечал в комментарии РБК-Украина спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, еще 3 человека по заявлениям родственников считались пропавшими без вести.

11 октября СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла деревню. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в РФ. Кроме того, правоохранители выясняют, с кем общались предатели, чтобы получить информацию для обстрела села.

Сегодня глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что из-за ракетного удара в селе Гроза Купянского района Харьковской области погибли 59 человек. Полиция идентифицировала все жертвы.