США ввели санкции против компаний и судов за нарушение ценового потолка на российскую нефть

Соединенные Штаты Америки сегодня, 12 октября, ввели новые санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении двух организаций и идентифицирует как заблокированное имущество два судна, которые пользовались услугами поставщиков услуг коалиции и перевозили российскую сырую нефть по цене, превышающей согласованный предел цен" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что это подчеркивает приверженность Министерства финансов США и его международных партнеров к ответственному сокращению нефтяных доходов российского правительства и ограничению российской военной машины.

Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо сообщил, что сегодняшние действия демонстрируют нашу постоянную приверженность сокращению ресурсов России для ее войны против Украины и обеспечению соблюдения ценового лимита.

Кто попал под санкции

"СКФ Приморье" - танкер;

Lumber Marine SA - компания из ОАЭ;

YasaGolden Bosphorus - танкер;

Ice Pearl Navigation Corp - компания из Турции.

Отмечается, что "СКФ Приморье" перевозил сырую нефть "Новый порт" по цене выше 75 долларов за баррель, из порта в Российской Федерации после вступления в силу ограничения цен на нефть.

А после вступления в силу ограничения цен на нефть YasaGolden Bosphorus перевозила сырую нефть по цене выше 80 долларов за баррель.

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеуказанных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем граждан США, будет заблокировано.

Потолок цен на российскую нефть

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой предел: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил , что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы России. Поэтому "Большая семерка" отложила пересмотр ценового потолка на российскую нефть.

Недавно министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки готовятся принять жесткие меры в отношении России за нарушение ею установленного ценового потолка на нефть.