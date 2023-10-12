МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета РФ из-за его решения о включении спортивных организаций с оккупированных территорий Украины, сообщает Деловая столица.

О решении объявили 12 октября.

Причина – решение Олимпийского комитета России от 5 октября присоединить к своему составу региональные спортивные организации временно оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Это нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины, которую признает Международный олимпийский комитет.

Это означает, что Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет и не может получать финансирование от олимпийского движения. МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года и Зимних Олимпийских играх 2026 года.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет решил не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в Азиатских играх в Ханчжоу.