СБУ сообщила Азарову о подозрении и разоблачила его сообщницу-чиновника РГА Киева

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и чиновнице одной из райгосадминистраций Киева, которая готовила ему выступления на российском телевидении и участвовала в работе его "Фонда гуманитарной поддержки", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В СБУ отметили, что Азаров скрывается от украинского правосудия, активно сотрудничает с российскими спецслужбами и выполняет их указания по проведению подрывной деятельности против Украины.

"Для этого распространяет нарративы Кремля в своих комментариях вражеским пропагандистам, в том числе в эфирах ток-шоу Соловьева и Скабеевой. Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства" , — говорится в сообщении.

Было установлено, что тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующий государственный служащий одной из районных администраций Киева.

"Фигурантка делала это даже после полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Также она дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев. Чиновница осуществляла коммуникацию с Азаровым и враждебными пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения" , — отметили в спецслужбе.

Кроме того, чиновник администрировала Телеграмм- и Ютуб-каналы бывшего премьера, а также его личные страницы в соцсетях. Она публиковала провокационные материалы, в которых повторяла риторику Кремля о войне в Украине и дезинформировала об общественно-политической обстановке в нашем государстве.

Перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений в его интернет-ресурсах фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в Москве. Ею оказалась бывшая коллега фигурантки, которая после полномасштабного вторжения РФ уехала в страну-агрессор.

Также установлено, что разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений Фонда гуманитарной поддержки, созданного Азаровым для финансирования антиукраинского Комитета спасения Украины. Через эти учреждения фигурантка регулярно получала оплату за свои "услуги".

Во время обысков у фигурантки обнаружены компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с беглым премьером, его "московской" помощницей и российскими пропагандистами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪ ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что ранее его преступные действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Двум его помощницам подозрение объявлено по статьям:

▪ ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪ ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Относительно разоблаченной должностной лица – решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех фигурантов.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.