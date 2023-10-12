Авдеевка: за сутки бойцы ССО уничтожили 8 единиц техники и десятки россиян
За первые сутки активизации российских оккупантов на Авдеевском направлении воины Сил спецопераций уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки захватчиков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП.
"Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны сорвали планы сумасшедшего врага, отбили все атаки и удержали позиции."
Одними из первых в бой вступили воины ССО. По состоянию на сейчас в ходе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК 3-го полка ССО уничтожено:
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- пять танков
-одна БМП
- один БТР
-один бронеавтомобиль "Тигр"
- десятки единиц живой силы противника
Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами!".
Как уточнили в ССО, эти потери спецназовцы нанесли врагу 10 октября.