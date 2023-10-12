Шмыгаль назвал шесть отраслей, которые станут основой экономики Украины после войны

Военно-промышленный комплекс, аграрная отрасль, энергетика, ИТ, строительство и машиностроение станут ключевыми секторами экономики Украины после войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на Киевском международном экономическом форуме.

"ВПК. Растем в этом секторе. Имеем большой государственный заказ. На закупки Минобороны предполагается 400 млрд грн в этом и следующем году. В этом году дополнительно направили 40 млрд грн на закупку дронов" , - отметил Денис Шмыгаль.

Аграрный сектор, по его словам, составляет основную долю валютных поступлений нашего государства. Он отметил, что переработка должна стать ключевым фактором роста ВВП в будущем.

"Энергетика. Можем быть газовым сейфом Европы. Уже сегодня более 3 млрд куб. м газа европейские компании хранят в наших хранилищах. Будем частью европейского энергетического рынка. Делаем упор совместно с Европой и США на производстве водорода в будущем, что будет создавать дополнительные возможности" , - отметил Денис Шмыгаль.

ИТ - также одна из сфер, которая показывает большой рост.

Важным направлением станет строительство, ведь после окончания войны Украина будет восстанавливать все жилье и инфраструктуру.

"Шестая отрасль - наше машиностроение. Будем стимулировать из бюджета и увеличивать заказы: не только для сектора безопасности и обороны, но и для гражданского сектора, для нужд восстановления и функционирования экономики" , - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что в 2023 году удалось изменить многие негативные экономические тенденции, сложившиеся из-за полномасштабной агрессии России.