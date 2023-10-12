Болгария будет учить украинских пилотов английскому языку – Умеров
Болгария предоставит помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Заметны результаты встречи с моим коллегой из Болгарии Тодором Тагаревым. Мы подписали меморандум, расширяющий сферу двустороннего сотрудничества, включая киберзащиту, стратегические коммуникации, получение военно-технической поддержки", — говорится в сообщении.
Документ также закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества.
Кроме того, Болгария предоставит помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16.
"Благодарен за жизненно важную поддержку министру Тагареву и всему болгарскому народу", — добавил Умеров.
Як повідомлялось, 28 вересня в Пентагоні заявили, що в США почалося навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки схвалили програму навчання українських пілотів на військових літаках F-16, яке відбуватиметься у Данії.
18 серпня стало відомо, що Нідерланди та Данія підтримали поставку винищувачів F-16 Україні після того, як українські пілоти завершать навчання.
Винищувачі планує надати також Норвегія. Навчання українські пілоти проходитимуть, зокрема, в Бельгії, Греції, Франції, Канаді.