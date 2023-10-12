Болгария будет учить украинских пилотов английскому языку – Умеров

Болгария предоставит помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Заметны результаты встречи с моим коллегой из Болгарии Тодором Тагаревым. Мы подписали меморандум, расширяющий сферу двустороннего сотрудничества, включая киберзащиту, стратегические коммуникации, получение военно-технической поддержки" , — говорится в сообщении.

Документ также закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества.

Кроме того, Болгария предоставит помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16.

"Благодарен за жизненно важную поддержку министру Тагареву и всему болгарскому народу" , — добавил Умеров.

Як повідомлялось, 28 вересня в Пентагоні заявили, що в США почалося навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки схвалили програму навчання українських пілотів на військових літаках F-16, яке відбуватиметься у Данії.

18 серпня стало відомо, що Нідерланди та Данія підтримали поставку винищувачів F-16 Україні після того, як українські пілоти завершать навчання.

Винищувачі планує надати також Норвегія. Навчання українські пілоти проходитимуть, зокрема, в Бельгії, Греції, Франції, Канаді.