Оккупанты объявили воздушную тревогу в Севастополе и перекрыли Крымский мост
Российские захватчики объявили воздушную тревогу в оккупированном Севастополе, а затем перекрыли Крымский мост, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, пропагандисты "РИА Новости Крым".
Впоследствии оккупанты сообщили, что из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Еще позже российские захватчики перекрыли Крымский мост и призвали тех, кто находится на мосту и в зоне обзора сохранять спокойствие и следовать указаниям.