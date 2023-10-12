Минкульт: Россия уничтожила более 800 памятников культуры Украины
Россия за период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
По данным министерства, полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 648 памятников, степень повреждения 164 объектов остается неизвестной. Из них памятников национального значения – 118, местного значения – 653, только что обнаруженных – 64.
В общем, пострадало:
- памятники архитектуры составляют – 256;
- архитектуры и градостроительства – 246;
- истории – 199;
- архитектуры, истории – 32;
- монументального искусства – 19;
- градостроительство, монументального искусства – 17;
- археологии – 20;
- архитектуры и градостроительства, истории – 37;
- градостроительство – 5;
- науки и техники – 2;
- садово-паркового искусства – 1;
- архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1;
- архитектуры, монументального искусства – 1.
Разрушение культурного наследия
За время полномасштабного вторжения было пострадало 1582 объекта культурной инфраструктуры. Среди них библиотеки, галереи, музеи и т.д.
А ночью 23 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе, одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору. В результате обстрела серьезно повреждено здание храма и крыша.