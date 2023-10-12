ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского.

"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно" , — подчеркнул президент.

Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Руководство СССР организовало в 1932-1933 годах искусственный массовый голод в Украине, чтобы загнать украинских крестьян в колхозы и сломать национальное сопротивление, указывал Украинский институт национальной памяти.

Там отмечали, что масштаб лжи и фальсификаций коммунистического тоталитарного режима был столь велик, что ученые до сих пор не могут назвать точное количество убитых — в академических дискуссиях называют цифры жертв от 4 до 10 миллионов человек.

Украинский парламент в 2002 году постановлением, а в 2006-м законом признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Это сделали еще более 30 стран мира, а также Католическая церковь и Вселенский патриархат.

Напомним, в июле Сенат Италии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. геноцидом украинского народа.