ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского.
"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", — подчеркнул президент.
Руководство СССР организовало в 1932-1933 годах искусственный массовый голод в Украине, чтобы загнать украинских крестьян в колхозы и сломать национальное сопротивление, указывал Украинский институт национальной памяти.
Там отмечали, что масштаб лжи и фальсификаций коммунистического тоталитарного режима был столь велик, что ученые до сих пор не могут назвать точное количество убитых — в академических дискуссиях называют цифры жертв от 4 до 10 миллионов человек.
Украинский парламент в 2002 году постановлением, а в 2006-м законом признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Это сделали еще более 30 стран мира, а также Католическая церковь и Вселенский патриархат.
Напомним, в июле Сенат Италии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. геноцидом украинского народа.