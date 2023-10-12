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Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в ряде регионов Украины

Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в ряде регионов Украины
Фото: alerts.in.ua

Вечером 12 октября Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде регионов Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря!"Угроза применения авиационного вооружения для юга Одесской области или острова Змеиный".

Впоследствии воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской Донецкой, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Также добавилась Винницкая область.

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