Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в ряде регионов Украины
Вечером 12 октября Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде регионов Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря!"Угроза применения авиационного вооружения для юга Одесской области или острова Змеиный".
Впоследствии воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской Донецкой, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Также добавилась Винницкая область.