США объявили о начале эвакуации своих граждан из Израиля

Соединенные Штаты с пятницы начинают организацию чартерных рейсов для вывоза американцев из Израиля, который 7 октября подвергся нападению со стороны группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге в четверг сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент поручил своей команде обеспечить, чтобы граждане США, которые хотят уехать из Израиля, предоставить безопасные средства для такой цели. Поэтому завтра правительство США организует чартерные рейсы для транспортировки из Израиля в Европу", – объявил он.

Кирби уточнил, что администрация Байдена "все еще работает над некоторыми деталями" такой эвакуации, в частности изучает возможность организации наземных и морских маршрутов.

"Мы знаем, что есть признаки спроса (на эвакуацию из Израиля. – Ред.), и мы постараемся сделать все возможное, чтобы его удовлетворить", – добавил представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что из Израиля направляется первый эвакуационный рейс, организованный Францией, с около 400 пассажирами на борту.

Эвакуационные рейсы планируют и многие другие европейские страны, поскольку ряд компаний приостановили сообщение с Тель-Авивом и вылететь обычными коммерческими авиарейсами стало сложнее.