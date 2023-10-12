ОВА: Российская армия 6 раз обстреляла приграничье Сумской области
За сутки 12 октября российская армия совершила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрелы зафиксировали в Середино-Будской, Белопольской, Краснопольской, Новослободской и Великописаревской общинах.
Дословно:
- Середино-Будская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).
- Белопольское общество: враг ударил из минометов (5 взрывов).
- Краснопольское общество: были минометные обстрелы (10 взрывов).
- Новослободская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
- Великописаревская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (10 взрывов).