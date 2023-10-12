Глава Херсонщины призвал семьи с детьми выехать в безопасные места
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин призвал семьи с детьми выехать в более безопасные регионы из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов, сообщает Деловая столица.
Обращение глава области обнародовал в своем Telegram-канале.
"Обращаюсь к семьям с детьми. Каждый день мы чувствуем ад российских обстрелов. Рано или поздно ситуация может стать критической для мирных граждан. Это нужно осознать и быть готовыми. Я еще раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте", – отметил он.
Прокудин добавил, что его дети находятся в более безопасном регионе Украины.
"Уверяю, вы непременно вернетесь домой. Главное, что живыми и невредимыми", — подчеркнул глава ОГА.
Как сообщалось, 14 сентября в ряде территориальных общин Херсонщины объявлена обязательная эвакуация детей.