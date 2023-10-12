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Глава Херсонщины призвал семьи с детьми выехать в безопасные места

Глава Херсонщины призвал семьи с детьми выехать в безопасные места
Фото: Укрзализныця

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин призвал семьи с детьми выехать в более безопасные регионы из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Обращение глава области обнародовал в своем Telegram-канале.

"Обращаюсь к семьям с детьми. Каждый день мы чувствуем ад российских обстрелов. Рано или поздно ситуация может стать критической для мирных граждан. Это нужно осознать и быть готовыми. Я еще раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте", – отметил он.

Прокудин добавил, что его дети находятся в более безопасном регионе Украины.

"Уверяю, вы непременно вернетесь домой. Главное, что живыми и невредимыми", — подчеркнул глава ОГА.

Как сообщалось, 14 сентября в ряде территориальных общин Херсонщины объявлена обязательная эвакуация детей.

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