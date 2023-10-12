G7 насчитала $280 млрд суверенных активов РФ, их не разморозят до восстановления Украины

Министры финансов и руководители центробанков стран "Группы семи" в совместном заявлении в четверг обязались держать замороженными активы России до тех пор, пока она не компенсирует нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения ущерб, сообщает Европейская правда.

Заявление финансовых представителей стран G7.

Руководители Минфинов и центробанков подчеркнули, что будут изучать "все возможные пути оказания помощи Украине в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом", в том числе и с использованием замороженных суверенных активов РФ.

Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов в примерно 280 миллиардов долларов, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев, говорится в заявлении.

"Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – подчеркнули представители G7.

Они также пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва "способности России вести незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну", а также предотвращать их обхождение.

Проблема с использованием суверенных активов России заключается в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации не существует. Как известно, Соединенные Штаты работают с европейскими партнерами над созданием необходимой правовой базы для использования конфискованных активов РФ для восстановления Украины

Накануне Бельгия объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.