Правозащитники обвинили Израиль в применении белого фосфора

Организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора во время военных операций в Секторе Газа и Ливане, сообщает Украинская правда.

По информации экспертов, это наносит гражданским лицам риск серьезных ожогов и страдания в течение всей жизни.

Human Rights Watch проверила видеозаписи, снятые в Ливане и Секторе Газа 10 и 11 октября соответственно, на которых показаны многочисленные воздушные взрывы белого фосфора из артиллерии над портом города Газа и двумя сельскими местностями вдоль израильско-ливанской границы, и опросила двух людей, которые описали атаку в Газе.

В организации отметили, что белый фосфор может нанести серьезные ожоги людям и поджечь сооружения, поля и другие гражданские объекты.

По мнению HRW, использование белого фосфора в Секторе Газа, одном из самых густонаселенных районов в мире, увеличивает риск для гражданских лиц и нарушает запрет международного гуманитарного права подвергать гражданских лиц ненужному риску.

Организация опросила по телефону двух людей из района Аль-Мина в городе Газа, которые рассказали, что видели удары с использованием белого фосфора. Один в этот момент был на улице, а другой - в соседнем офисном здании. Оба описали авиаудары, взрывы в небе и белые линии, которые шли к земле.

Израильские власти не комментировали информацию об использовании белого фосфора во время боев.