Курс валют НБУ на 13 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 12 октября, понизился до уровня 36.39 за 1 доллар.

Курс евро остается стабильным на уровне 38.64 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 12 октября 2023 года.

Рубль подорожал на 10 коп до 3.75 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 44.80 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 40.42 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 8.53 за 1 польский злотый.