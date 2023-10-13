Курс валют НБУ на 13 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 12 октября, понизился до уровня 36.39 за 1 доллар.
Курс евро остается стабильным на уровне 38.64 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 12 октября 2023 года.
Рубль подорожал на 10 коп до 3.75 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 44.80 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 40.42 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 8.53 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.393100
|EUR
|Евро
|38.642200
|RUB
|Рубль
|0.374660
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.801700
|CHF
|Швейцарский франк
|40.423300
|PLN
|Польский злотый
|8.531800