WSJ: ХАМАС имел подробные карты военных баз Израиля

У боевиков движения ХАМАС во время нападения на мирные города Израиля 7 октября были при себе подробные карты городов и военных баз.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Издание ознакомилось с документами, найденными в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков. Кроме того, некоторые члены ХАМАСа имели при себе тактические руководства с указанием слабых зон бронетехники израильской армии. Все инструкции написаны на арабском языке и свидетельствуют о высокой степени планирования нападения и большом масштабе сбора разведданных.

В одном из документов от 15 июня под грифом "совершенно секретно" содержался план проникновения в кибуц Мефальсим. Предполагалось, что две группы из пяти человек и командир должны провести вторжение.

Документ состоит из 14 страниц, включая карты и аэрофотоснимки кибуца. По плану боевики должны были взять заложников "для переговоров". Отметим, что Мефальсим оказался под ударом боевиков 7 октября.