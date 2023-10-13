Европейский инвестиционный банк выделил Украине 30 млн евро на инфраструктуру
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении 30 миллионов евро на проекты муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт в пострадавшей от войны Украине, сообщает Европейская правда.
Как говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине, 30,7 млн евро, подкрепленные гарантиями ЕС, должны улучшить муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт, в частности, в крупных городах – Киеве, Одессе и Львове.
Финансирование включает 22 млн евро на закупку экологически чистых автобусов и трамваев и 8,7 млн евро на различные ключевые муниципальные проекты, такие как рекультивация свалки, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах, улучшение систем водоснабжения и водоотведения.
Выделенные средства являются частью пакетов Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, в рамках которых с 2022 года Украина уже получила 1,7 млрд евро.
"ЕИБ непоколебимо поддерживает Украину. Это новое финансирование подчеркивает наше обязательство поддержать не только в предоставлении немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны. Независимо от того, идет ли речь о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, все, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни пораженного войной украинского народа", – заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.