Газ в ЕС подорожал до максимума с февраля из-за войны в Израиле

Цены на газ в Европе с конца прошлой недели выросли 45%. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах достигли 53 евро за мегаватт-час (около 600 долларов за тысячу кубометров) - максимума с 15 февраля 2023 года.﻿ Об этом свидетельствуют данные Intercontinental Exchange (ICE), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает Bloomberg, рост цен был вызван войной Израиля и ХАМАС и уязвимостям инфраструктуры, включая диверсию на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

За последнюю неделю многочисленные инциденты спровоцировали рост цен в Европе и Азии:

Австралийские профсоюзы рабочих уведомили, что на следующей неделе начнутся забастовки на заводах Chevron по экспорту СПГ в Австралии.

Затем была обнаружена утечка на подводном трубопроводе, соединяющем Финляндию и Эстонию. В странах, граничащих с Россией, предупреждают, что это был преднамеренный акт. Это усилило обеспокоенность по поводу безопасности европейской инфраструктуры, особенно после взрывов в прошлом году на трубопроводе "Северный поток" из России в Германию.

Конфликт в Израиле и секторе Газа вынудил Chevron закрыть морское газовое месторождение, которое снабжает Египет, что может повлиять на экспорт СПГ из этой страны в Европу.

Хорошей новостью является то, что рынок сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Запасы высоки, промышленный спрос падает, и было добавлено несколько новых импортных мощностей. Кроме того, некоторые прогнозы предполагают, что в Европе будет относительно теплая зима, что должно снизить потребность в газе.

Но энергетический кризис еще далек от завершения, и в ближайшие дни в Европу может прийти похолодание. Любой намек на перебои в глобальных потоках газа может вызвать шок на рынке, особенно когда домохозяйства включат отопление, пишет Bloomberg.