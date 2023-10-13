Британская разведка: РФ накапливает ракеты для ударов по энергосистеме зимой

В Минобороны Британии считают, что самолеты авиации ВВС России дальнего действия не наносят ударов по Украине длительное время, поскольку удержали ракеты для кампании с наступлением холодов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 13 октября.

В министерства отметили, что самолеты дальней авиации ВВС России не наносили удары по Украине с 21 сентября – то есть в течение 21 суток.

Последний подобный перерыв в ударах произошел с 9 марта по 28 апреля 2023 года и продолжался в течение 51 дня.

"В том случае было возможно, что дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 (Х-101/Х-102) после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

В этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных запасов в ожидании дальнейших тяжелых ударов по Украине в течение зимы" , – считают британские обозреватели.

Они также подчеркнули, что недавно Россия сосредоточила свои авиаудары по зерновым объектам на юге Украины, используя БПЛА Shahed, в частности по украинским портам реки Дунай. Эти удары требовали высокого уровня точности из-за близости целей к румынской границе.