Почти 40% абонентов подключены к интернету, работающему при обесточиваниях – Минцифры

Только 37% абонентов фиксированных сетей интернета имеют подключение к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточиваниям, рассказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик. Это средний показатель по Украине, сообщает Лига.net.

По словам Мацика, в Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%, а в Киеве – 9%, это критическая ситуация. Это связано с насыщением старыми технологиями в столице, которые не поддерживают PON.

Сейчас Минцифра активно общается с киевскими операторами по поводу более активного развития сети, некоторые уже планируют обновление и активно принимают заявки на подключение новых сетей, утверждает собеседник.