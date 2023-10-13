Залужный провел первый разговор с новым командующим армии США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях Залужного.

Главком подробно ознакомил американского коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, шагами ВСУ в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах.

"С генералом Брауном также обсудили срочные нужды Вооруженных Сил Украины - это средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды. Поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Отдельно остановились на вопросе подготовки наших военнослужащих и восстановления подразделений" , - отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией.

Напомним, Чарльз Браун заменил Майка Милли в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США – это высшее военное должностное лицо в американской армии.