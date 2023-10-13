В Нидерландах наказали компании за поставки для строительства Крымского моста

Прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландских компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном ведомством в пятницу.

Восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, а компании должны заплатить штрафы на общую сумму 160 тысяч евро.

По данным прокуратуры, компании поставляли машины, запчасти и другие услуги для строительства моста через Керченский пролив.

"Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта" , – добавили в прокуратуре.

Согласно заявлению, одна компания извлекла выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг. Эту незаконно извлеченную выгоду в размере около 71 тысячи евро конфисковала нидерландская прокуратура.

Прокуратура не назвала компании, нарушившие санкции.

Напомним, в марте этого года в Германии оштрафовали компанию, помогавшую РФ строить Крымский мост.

В 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Два года спустя Европейский Союз расширил санкции против участников строительства моста.