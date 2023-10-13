В Севастополе прогремел взрыв на корабле, оккупанты заявляют об учениях

Мощный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе в пятницу, 13 октября. Вероятно, взорвался российский корабль.﻿ Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По данным местных жителей, на рейде в Севастополе взорвался корабль РФ. Это произошло после 10:30. Сообщается, что взрыв ощутили даже жители центра оккупированного Севастополя.

"Глухой взрыв почувствовали жители центра города, сработали сигнализации автомобилей" , - говорится в сообщении.

Позже в сети опубликовали кадры, на которых заметно, как пылает российский корабль. Предполагается, что вблизи Севастополя взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие взрывы – это тренировка расчетов ППДО (противоподводного диверсионного обеспечения, - ред.).