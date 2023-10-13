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ПриватБанк будет доставлять карты в шесть стран Европы

ПриватБанк будет доставлять карты в шесть стран Европы
Фото: Pixabay

Государственный ПриватБанк будет доставлять платежные карты "Новой почтой" в шесть стран Европы. До конца января 2024 года доставка карт будет бесплатной, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным банка, получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

Карты ПриватБанка

Напомним, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у Приват24 и получить "Новой почтой".

До конца 2024 года ПриватБанк будет пересылать перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.

В августе государственный ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.

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