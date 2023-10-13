В плену ХАМАСа могут находиться украинцы – посол в Израиле

По предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАСа могут находиться граждане Украины. Об этом в эфире марафона "Общественное. Сопротивление" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Суспільне.

"Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности" , - сказал Корнийчук.

Он добавил, что при розыске граждан Украины украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.