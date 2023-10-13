Ракетный удар по Покровску: из-под завалов спасли 3 человека
Спасатели достали из-под завалов трех человек после российского удара по городу Покровск Донецкой области утром 13 октября, сообщает Украинская правда.
"В Покровске завершены аварийно-спасательные работы на месте обстрела. Из-под завалов двух частично разрушенных админзданий спасены 3 человека", – говорится в сообщении ГСЧС.
Сообщается, что к работам от ГСЧС привлекали 23 спасателей и 5 единиц техники.
Напомним, россияне утром 13 октября обстреляли г. Покровск, в результате чего 1 человек погиб и еще 13 получили ранения.