Остин прилетел в Израиль: обсудит ответ ХАМАСа

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив в пятницу, где он встретится со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Европейская правда.

"Только что приземлился в Тель-Авиве. Сегодня встречусь с премьер-министром Нетаньяху и министром Йоавом Галантом и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать, что американская поддержка безопасности Израиля является твердой, и обсудить с ними лицом к лицу их оборонные потребности" , – отметил в своем сообщении Остин.

Ранее в разговоре с журналистами высокопоставленный представитель администрации США сказал, что Остин ждет детального разговора с израильскими лидерами относительно их оперативного планирования и их целей в конфликте в ответ на жестокое нападение ХАМАС, сообщает CNN.