Импорт в Украину почти вдвое превысил экспорт – таможня
За первые девять месяцев года в Украину импортировали товаров на 46,6 млрд долларов, экспортировали из Украины – на сумму 27,1 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, сообщает Экономическая правда.
Облагаемый импорт за этот период составил 38,3 млрд долл. или 82% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2023 года составила 0,48 долл./кг, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В первые три квартала года Украина импортировала больше всего товаров из:
- Китая – 7,4 млрд долл.;
- Польши – 4,9 млрд долл.;
- Турции – 3,7 млрд долл.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу – на 3,7 млрд долл.;
- Румынию – на 3 млрд долл.;
- Турцию– на 1,9 млрд дол.
65% ввозимых товаров составляли машины, оборудование и транспорт (14,1 млрд долл), продукция химической промышленности (8,4 млрд долл) и топливно-энергетические товары (7,9 млрд долл).
Наиболее экспортируемыми товарами стали продовольственные товары (16,1 млрд долл), металлы и изделия из них (3 млрд долл), машины, оборудование и транспорт (2,3 млрд долл).
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 472,9 млн грн.