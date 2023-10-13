Путин поддержал идею создания независомого палестинского государства

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о необходимости проведения палестино-израильских переговоров, результатом которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает Украинская правда.

"Их (переговоров) целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предусматривающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем" , – сказал Путин.

По его словам, Россия исходит "из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров".

При этом Путин признал, что Израиль имеет право на защиту, но "надо позаботиться о решении этого вопроса мирными средствами".

Напомним, 11 октября Путин заявил, что "поселенческая политика Израиля" стала одной из причин войны в регионе, а "палестинская проблема" воспринимается как большая несправедливость каждым, кто исповедует ислам.