SpaceX планирует запустить спутниковый интернет Starlink на смартфонах
Компания SpaceX запустила рекламу своей будущей услуги Starlink Direct to Cell, которая будет предоставлять услуги спутниковой связи на мобильных устройствах, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что в 2024 году услуга станет доступной для "существующих телефонов LTE". И пока будет ограничена текстовыми сообщениями.
"Direct to Cell будет работать с существующими телефонами LTE везде, где можно увидеть небо. Никаких изменений в аппаратном обеспечении, прошивке или специальных приложениях не требуется", - сообщает SpaceX.
В 2025 году появятся функции передачи голоса и данных, а также - возможность передавать файлы. С этого же года станет доступной поддержка устройств IoT.
Услуга, вероятно, будет относительно медленной - со скоростью от двух до четырех мегабит в секунду. Ее преимущество будет заключаться в широте покрытия.
Компания Илона Маска SpaceX совместно с американским партнером T-Mobile объявили о планах этой услуги в 2022 году.