Госсекретарь США встретился с лидером Палестинской автономии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в пятницу в столице Иордании Аммане после своего короткого визита в Израиль. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Это первая встреча с глазу на глаз с начала нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль между представителем власти Соединенных Штатов и лидером Палестинской автономии.

Палестинская администрация частично контролирует Западный берег реки Иордан, но является ожесточенным политическим оппонентом ХАМАС, который контролирует сектор Газа.

87-летний Аббас возглавляет Палестинскую автономию в течение последних 18 лет. Его первоначальный четырехлетний срок на посту был продлен из-за неспособности провести выборы на этой территории.

Напомним, в четверг в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона. Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не приобщались новые игроки.

В пятницу в Израиль прибыл министр обороны США Ллойд Остин, где он встретится со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.