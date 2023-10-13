Германия выделила Украине 76 млн евро гранта для защиты энергообъектов

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК "Укрэнерго". Средства будут направлены на строительство инженерной защиты подстанций, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Также средства пойдут на установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.

Как сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, эти меры помогут улучшить надежность энергопитания потребителей.

"Также предоставленное финансирование поможет "Укрэнерго" в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы" , - добавил он.

В общей сложности "Укрэнерго" привлекло более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций "Укрэнерго".