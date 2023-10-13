В СБУ заявили об атаке на корабли в Севастополе экспериментальными морскими дронами

Носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море были атакованы благодаря экспериментальному вооружению морских дронов. Об этом рассказал источник в Службе безопасности Украины, сообщает Лига.net.

Корабли были атакованы в рамках совместной операции СБУ и ВМС.

11 октября появились сообщения, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался "Павел Державин". Выдвигались версии, что он якобы подорвался на "неизвестной мине".

Утром 13 октября на рейде возле Севастополя раздался взрыв, после чего появились видео с военным кораблем ЧФ РФ, за которым виден шлейф дыма. Россияне писали о противодиверсионных учениях и о том, что это такое "приветствие" корабля.

Источник в СБУ отмечает:

"Оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением".

По словам источника, после первого подрыва (патрульного корабля) российские тральщики и водолазы "так и не смогли обнаружить наше ноу-хау".

Также 12 октября "повезло" подлодке "Алроса", добавили в СБУ, которая "пока сумела убежать от наших разработок".

"Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей"" , – добавили в Службе.

Ранее в ВМС подтвердили﻿ повреждение российского корабля "Павел Державин".