В ВСУ рассказали, как разрушение моста Горловка-Ясиноватая повлияет на оккупантов

Разрушение моста между оккупированными Горловкой и Ясиноватой повлияет на ход боевых действий и увеличит плечо подвоза запасов для сил РФ, расположенных южнее Бахмута. Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш, сообщает Радио Свобода.

"Подрыв этой трассы станет еще одним таким звоночком для того, чтобы поставлять группировку, которая находится южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку, конечно, эта трасса вела от Донецка и это была одна из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые средства, которые ему нужны были.

Конечно, в такой интенсивности войны день-два простоя может привести к разным последствиям и это будет влиять на ход боевых действий. Плечо подвоза конечно увеличится и это такой первый колокольчик – точнее второй. Первый – это был огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Сейчас еще здесь мост взорвали" , – говорит Евлаш.

По его словам, "такие атаки будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не перережут все эти логистические маршруты и не обескровят группировку российских сил на этом направлении".

"Конечно, что враг будет находить какие-то пути - делать насыпи и временные укрепления, однако такое серьезное повреждение этих путепроводов оно отразится на поставках и течении боевых действий" , - добавляет он.

Ранее СМИ сообщили о том, что между оккупированными Горловкой и Ясиноватой в Донецкой области был разрушен мост, который был важным для логистики армии РФ.

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